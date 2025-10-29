Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Индекс Шанхайской биржи впервые за 10 лет закрылся выше 4 тыс. пунктов

    Основной индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос за день до 4 016 пункта (+0,70%).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    В последний раз показатель выше 4 тыс. пунктов фиксировали в июле 2015 года. Шанхайский индекс "голубых фишек" CSI 300 увеличился на 1,19% и достиг 4747 пунктов.

    Рост китайских акций связан с оптимистичными настроениями инвесторов в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

    Лента новостей