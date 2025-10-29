Индекс Шанхайской биржи впервые за 10 лет закрылся выше 4 тыс. пунктов
- 29 октября, 2025
- 12:21
Основной индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос за день до 4 016 пункта (+0,70%).
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз показатель выше 4 тыс. пунктов фиксировали в июле 2015 года. Шанхайский индекс "голубых фишек" CSI 300 увеличился на 1,19% и достиг 4747 пунктов.
Рост китайских акций связан с оптимистичными настроениями инвесторов в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.
