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Имущество Atabank выставят на аукцион

Имущество Atabank выставят на аукцион 7 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимого и движимого имущества ОАО Atabank, находящегося в процессе ликвидации.
Финансы
28 ноября 2022 г. 15:16
Имущество Atabank выставят на аукцион

7 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимого и движимого имущества ОАО Atabank, находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о нежилом здании, расположенном по адресу: Хачмазский район, проспект Гейдара Алиева, 33B, а также о различном оборудовании и предметах. Имущество оценивается в 34 425 манатов и 27 900 манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке “Atabank"ın əmlakları hərraca çıxarılır

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