Имущество Atabank выставят на аукцион

7 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимого и движимого имущества ОАО Atabank, находящегося в процессе ликвидации.

7 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже недвижимого и движимого имущества ОАО Atabank, находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о нежилом здании, расположенном по адресу: Хачмазский район, проспект Гейдара Алиева, 33B, а также о различном оборудовании и предметах. Имущество оценивается в 34 425 манатов и 27 900 манатов соответственно.