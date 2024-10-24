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ИКГФ завершил I полугодие этого года с прибылью в 12 млн манатов

ИКГФ завершил I полугодие этого года с прибылью в 12 млн манатов Ипотечно-кредитно гарантийный фонд (ИКГФ) завершил I полугодие этого года с прибылью 11,51 млн манатов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
24 октября 2024 г. 11:34
ИКГФ завершил I полугодие этого года с прибылью в 12 млн манатов

Ипотечно-кредитно гарантийный фонд (ИКГФ) завершил I полугодие этого года с прибылью 11,51 млн манатов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда.

За январь-июнь ИКГФ процентные доходы составили 44,705 млн манатов (на 18,2% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 26,909 млн манатов (на 29,3% больше), ожидаемый кредитный убыток - 739 тыс. манатов (на 55,6% больше), сборы и комиссионные доходы - 496 тыс. манатов (на 53,9% меньше), сборы и комиссионные расходы - 679 тыс. манатов (на 15,5% больше), прочие доходы составили 774 тыс. манатов (в 3,5 раза больше).

По состоянию на 1 июля этого года активы ИКГФ составляли 3 млрд 87,252 млн манатов, что на 21,45% больше, чем год назад. Из них 2 млрд 157,458 млн манатов - ипотечные кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель фонда вырос на 16,2%. За отчетный период обязательства фонда увеличились на 29,3% - до 1 млрд 915,043 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 10,45% - до 1 млрд 172,209 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 9,8% - до 980,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu I yarımildə 12 milyon manata yaxın mənfəət əldə edib

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