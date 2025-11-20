IFC выразила готовность к новому этапу сотрудничества с Азербайджаном

Международная финансовая корпорация (IFC) ожидает дальнейшего расширения сотрудничества в Азербайджане и готова продолжить поддержку приоритетных направлений развития страны.

Как сообщает Report, об этом заявила директор IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлемер (Wiebke Schloemer) в публикации в социальных сетях.

По ее словам, на протяжении 30 лет IFC поддерживает путь развития Азербайджана.

"С момента присоединения к IFC в 1995 году было реализовано почти 60 проектов в сферах финансовых услуг, инфраструктуры, промышленности и агробизнеса. Одновременно наша консультативная работа способствовала укреплению деловой среды, поддержке финансового сектора, улучшению корпоративного управления и расширению возможностей для малого и среднего бизнеса", - отметила она.

В.Шлемер подчеркнула, что визит подтвердил устойчивое развитие партнерств с Азербайджаном и ясность общих целей.

"Сегодня наше внимание сосредоточено на поддержке экономической диверсификации, создании рабочих мест, расширении доступа МСП к финансированию, повышении энергетической доступности и развитии инфраструктуры, укрепляющей роль страны как регионального транспортного узла. Эта работа важна, поскольку способствует росту бизнеса, стимулирует частные инвестиции и помогает формировать более устойчивое и инклюзивное будущее - особенно по мере снижения зависимости Азербайджана от углеводородов", - подчеркнула глава IFC.

Во время визита в Азербайджан В.Шлемер также посетила Бакинский международный морской порт - ключевые "ворота" Азербайджана, подтверждающие его роль транзитного хаба. Порт с 13 причалами, специализированными грузовыми и паромными терминалами и прямым доступом к Свободной экономической зоне "Алят" играет важную роль в региональной логистике.

В Баку состоялись конструктивные встречи с руководителями, формирующими экономическую политику страны, в частности, в Министерстве транспорта, Центральном банке и Министерстве экономики. На них были представлены ключевые реформы, проводимые в стране, и обозначены новые возможности для развития частного сектора.

"Укрепление этих отношений остается нашим приоритетом, поскольку IFC усиливает работу в сфере поддержки малого бизнеса и инвестиций, связанных с климатом. Эта миссия напомнила, что значимый прогресс строится на общем видении и последовательном взаимодействии. Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего сотрудничества и поддержки приоритетов развития Азербайджана в ближайшие годы", - резюмировала В.Шлемер.