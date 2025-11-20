İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    IFC Azərbaycanla əməkdaşlığın yeni mərhələsinə hazırdır

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:56
    IFC Azərbaycanla əməkdaşlığın yeni mərhələsinə hazırdır

    Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) Azərbaycanda əməkdaşlığın daha da genişlənməsini gözləyir və ölkənin prioritet inkişaf istiqamətlərini dəstəkləməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IFC-nin Qərbi Balkanlar və Cənubi Qafqaz üzrə direktoru Vibke Şlömer sosial şəbəkələrdəki paylaşımında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, IFC artıq 30 ildir ki, Azərbaycanın inkişaf yolunu dəstəkləyir.

    "Azərbaycanın IFC-yə qoşulduğu 1995-ci ildən etibarən maliyyə xidmətləri, infrastruktur, sənaye və aqrar biznes sahələrində təxminən 60 layihə həyata keçirilib. Eyni zamanda, bizim məsləhətçi fəaliyyətimiz biznes mühitinin gücləndirilməsinə, maliyyə sektorunun dəstəklənməsinə, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə və kiçik və orta biznes üçün imkanların genişləndirilməsinə töhfə verib", - o qeyd edib.

    V.Şlömer vurğulayıb ki, səfər Azərbaycanla tərəfdaşlıqların davamlı inkişafını və ümumi hədəflərin aydınlığını təsdiqləyib.

    "Bu gün diqqətimiz iqtisadi şaxələndirmənin dəstəklənməsi, iş yerlərinin yaradılması, KOB-ların maliyyə mənbələrinə çıxışının genişləndirilməsi, enerji əlçatanlığının artırılması və ölkənin regional nəqliyyat qovşağı kimi rolunu möhkəmləndirən infrastrukturun inkişafına yönəlib. Bu fəaliyyət vacibdir, çünki biznesin inkişafına, özəl investisiyaların stimullaşdırılmasına və xüsusilə Azərbaycanın karbohidrogenlərdən asılılığının azaldığı bir vaxtda daha dayanıqlı və inklüziv gələcəyin formalaşmasına töhfə verir", - IFC rəhbəri vurğulayıb.

    Azərbaycana bu yaxınlarda səfəri zamanı V.Şlömer həmçinin ölkənin tranzit mərkəz rolunu təsdiqləyən Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında olub. 13 körpüsü, ixtisaslaşmış yük və bərə terminalları və Ələt Azad İqtisadi Zonasına birbaşa çıxışı olan liman regional logistikada mühüm rol oynayır.

    Bakıda ölkənin iqtisadi siyasətini formalaşdıran rəhbərlərlə, xüsusilə Nəqliyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank və İqtisadiyyat Nazirliyində konstruktiv görüşlər keçirilib. Bu görüşlərdə ölkədə aparılan mühüm islahatlar təqdim edilib və özəl sektorun inkişafı üçün yeni imkanlar müəyyən edilib.

    "IFC kiçik biznesə dəstək və iqlim investisiyaları sahəsində fəaliyyətini gücləndirdiyi üçün bu münasibətlərin möhkəmləndirilməsi prioritetimiz olaraq qalır. Bu missiya mənə xatırlatdı ki, əhəmiyyətli irəliləyiş ümumi baxış və ardıcıl qarşılıqlı fəaliyyət üzərində qurulur. Mən əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsini və növbəti illərdə Azərbaycanın inkişaf prioritetlərinin dəstəklənməsini səbirsizliklə gözləyirəm", - V.Şlömer qeyd edib.

    IFC Vibke Şlömer Azərbaycan
    IFC выразила готовность к новому этапу сотрудничества с Азербайджаном
    IFC ready for new stage of co-op with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    14:16

    Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edib

    Region
    14:13

    İrandan Azərbaycana PUA ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:09

    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04

    Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:01

    Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib

    Digər ölkələr
    13:54

    Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"

    Futbol
    13:50

    Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

    Sağlamlıq
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti