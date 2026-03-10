Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Хатаинский район лидирует по госипотеке в Баку

    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 18:34
    Хатаинский район лидирует по госипотеке в Баку

    В Баку по состоянию на 1 января 2026 года выдано 44 048 государственных ипотечных кредитов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

    Наибольшее количество государственных ипотечных кредитов в Баку выдано в Хатаинском районе - 9 693 кредита (22%). За ним следуют Ясамальский район - 8 632 кредита (19,6%) и Бинагадинский - 5 577 (12,7%). В Сураханском районе выдан 5 061 кредит, в Низаминском - 3 364, в Насиминском - 3 354, в Наримановском - 3 175. Меньше всего кредитов приходится на Сабаильский (1 442), Гарадагский (925), Хазарский (832) и Пираллахинский (47) районы.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд ипотечные кредиты Хатаинский район
    Bakıda dövlət xətti ilə ən çox ipoteka krediti Xətai rayonunda verilib
