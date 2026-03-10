Bakıda dövlət xətti ilə ən çox ipoteka krediti Xətai rayonunda verilib
Maliyyə
- 10 mart, 2026
- 17:35
Bu il yanvarın 1-nə qədər Bakıda dövlət xətti ilə 44 048 ipoteka krediti verilib.
"Report" bu barədə İpoteka və Kredit Zəmant Fonduna istinadən xəbər verir.
Paytaxtın ayrı-ayrı rayonlarına gəlincə, kreditlərin 22 %-i və yaxud 9 693-ü Xətaidə, 19,6 %-i və yaxud 8 632-si Yasamalda, 12,7 %-i və yaxud 5 577-si Binəqədidə, 5 061-i Suraxanıda, 3 364-ü Nizamidə, 3 354-ü Nəsimidə 3 175-i Nərimanovda, 1 946-sı Sabunçuda, 1 442-si Səbaildə, 925-i Qaradağda, 832-si Xəzərdə, 47-si isə Pirallahıda verilib.
Son xəbərlər
17:57
"Turan Tovuz" ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcəkFutbol
17:56
Merkel, Zelenski və Valensa Avropa Xidmət Ordeni ilə təltif olunublarDigər ölkələr
17:55
Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklif edilirMilli Məclis
17:53
"Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıbFutbol
17:52
Qiymətləndiricilər Palatası: Regional risklər Azərbaycanın əmlak bazarında böhran üçün zəmin yaratmırBiznes
17:50
Maştağada iki gün su olmayacaqİnfrastruktur
17:44
Video
"Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıbRegion
17:42
Foto
Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ABŞ-də azərbaycanlı gənclərlə görüşübDiaspor
17:41
Foto