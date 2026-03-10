İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bakıda dövlət xətti ilə ən çox ipoteka krediti Xətai rayonunda verilib

    • 10 mart, 2026
    • 17:35
    Bakıda dövlət xətti ilə ən çox ipoteka krediti Xətai rayonunda verilib

    Bu il yanvarın 1-nə qədər Bakıda dövlət xətti ilə 44 048 ipoteka krediti verilib.

    "Report" bu barədə İpoteka və Kredit Zəmant Fonduna istinadən xəbər verir.

    Paytaxtın ayrı-ayrı rayonlarına gəlincə, kreditlərin 22 %-i və yaxud 9 693-ü Xətaidə, 19,6 %-i və yaxud 8 632-si Yasamalda, 12,7 %-i və yaxud 5 577-si Binəqədidə, 5 061-i Suraxanıda, 3 364-ü Nizamidə, 3 354-ü Nəsimidə 3 175-i Nərimanovda, 1 946-sı Sabunçuda, 1 442-si Səbaildə, 925-i Qaradağda, 832-si Xəzərdə, 47-si isə Pirallahıda verilib.

    İpoteka və Kredit Zəmant Fondu ipoteka

