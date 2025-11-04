Гюльмаммедов: Важно повысить качество бюджетной документации

Счетная палата Азербайджана считает необходимым улучшение качества бюджетной документации в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался госбюджет на 2026г.

По словам Гюльмамедова, представленные вместе с проектом бюджета документы соответствуют требованиям закона "О бюджетной системе". В их состав включены сведения по среднесрочным расходным рамкам и проекты изменений, предусмотренные законодательством.

"В будущем необходимо увеличить объем и качество данных, включаемых в "бюджетный пакет", а также сопровождать финансовые показатели нефинансовыми индикаторами, учитывая инструменты фискальной диагностики", - отметил глава Счетной палаты.