    Гюльмамедов: Аудит эффективности Счетной палаты за 5 лет охватил сумму в 4 млрд манатов

    • 13 апреля, 2026
    Суммарный объем средств, охваченных аудитом эффективности, проведенных Счетной палатой Азербайджана за последние пять лет, превысил 4,1 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета о деятельности Палаты за 2025 год.

    По его словам, в 2021–2025 годах возглавляемой им структурой было проведено 26 аудитов эффективности.

    При этом 9 аудитов эффективности охватили социальную сферу, 8 - аграрную, 4 - экологическую и 5 - другие.

    Аудит эффективности охватывал, в том числе, средства, выделенные из госбюджета на реализацию мероприятий в рамках программы "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы".

