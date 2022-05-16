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Грузоперевозки по ТРАСЕКА вырос почти на 7%

Грузоперевозки по ТРАСЕКА вырос почти на 7% В январе-марте текущего года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) составил 10 858,3 тыс. тонн, грузооборот - 2557,7 млн тонн/км.
Финансы
16 мая 2022 г. 12:36
Грузоперевозки по ТРАСЕКА вырос почти на 7%

В январе-марте текущего года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) составил 10 858,3 тыс. тонн, грузооборот - 2557,7 млн тонн/км.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прослеживается рост соответственно на 6,7% и 6,3%. 6 115,1 тыс. тонн или 56,3% грузов перевезено автомобильным транспортом, 3 507,0 тыс. тонн или 32,3% - железнодорожным транспортом, 1 236,2 тыс. тонн или 11,4% - морским транспортом.

На транзитные грузы пришлось 23,8% или 2 585,3 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Volume of cargo traffic on TRACECA up by about 7%
Версия на азербайджанском языке TRACECA üzrə daşımaların həcmi 7 %-ə yaxın artıb

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