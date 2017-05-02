Грузия повысила учетную ставку

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Центробанк Грузии на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку до 7% с 6,75% годовых на фоне ускорения годовой инфляции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Investing.ru.

Дефляция в Грузии составила 0,5% в марте текущего года в месячном исчислении по сравнению с инфляцией в 1,7% в феврале, однако в годовом выражении инфляция ускорилась в марте до 5,4% с 4,1% годом ранее.

Следующее заседание комитета Нацбанка Грузии по монетарной политике состоится 14 июня текущего года.

Как сообщает Report, за последние 2 недели грузинская валюта – лари по отношению к доллару США подешевела на 3% - до 3,44 GEL/USD.