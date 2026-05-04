Грузия намерена углублять сотрудничество с АБР в сферах энергетики и инфраструктуры

Объем портфеля проектов Азиатского банка развития (АБР) в Грузии достигает порядка 6 млрд долларов США, охватывая как государственный, так и частный секторы.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом сообщил управляющий от Грузии Лаша Хуцишвили в ходе деловой сессии управляющих, проходившей в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления этого сотрудничества по ключевым приоритетным направлениям Грузии в преддверии 20-летней годовщины нашего партнерства: укрепление связности через расширение железнодорожных и автомобильных сетей, развитие "зеленой" и возобновляемой энергетики, создание систем хранения энергии (батарей) для энергетической независимости, улучшение сетевой инфраструктуры, включая предстоящий проект Черноморского подводного кабеля, развитие цифровой инфраструктуры, модернизация водоснабжения и муниципальных услуг, а также реформирование корпоративного управления", - заявил Л. Хуцишвили.