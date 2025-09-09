Госзакупки в Азербайджане выросли на 57%
Финансы
- 09 сентября, 2025
- 18:10
В прошлом году в Азербайджане проведены 19 602 закупочные процедуры, что на 57% больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на бюллетень Счетной палаты.
Согласно информации, 49,9% или 9 781 из них были осуществлены из одного источника, а 50,1% или 9 821 - на конкурсной основе.
Общая сумма закупок за отчетный период составила 9 млрд 845 млн манатов, рост составил 30,5%. Из них на закупки из одного источника пришлось 5 млрд 355 млн манатов или 54,4%, на конкурсной основе - 4 млрд 490 млн манатов или 45,6%.
Последние новости
19:02
Фото
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в АзербайджанеВнешняя политика
19:01
Госслужба: В украинском поселке Яровая число погибших из-за ударов ВС РФ достигло 24, пострадали 19 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:59
Еврокомиссия утвердила программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евроДругие страны
18:59
В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоилисьФинансы
18:52
Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сферВнешняя политика
18:52
Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в КатареДругие страны
18:50
Фото
В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"Армия
18:42
Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкамДругие страны
18:35
Фото