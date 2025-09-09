Госзакупки в Азербайджане выросли на 57%

В прошлом году в Азербайджане проведены 19 602 закупочные процедуры, что на 57% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бюллетень Счетной палаты.

Согласно информации, 49,9% или 9 781 из них были осуществлены из одного источника, а 50,1% или 9 821 - на конкурсной основе.

Общая сумма закупок за отчетный период составила 9 млрд 845 млн манатов, рост составил 30,5%. Из них на закупки из одного источника пришлось 5 млрд 355 млн манатов или 54,4%, на конкурсной основе - 4 млрд 490 млн манатов или 45,6%.