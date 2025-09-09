Azərbaycanda dövlət satınalmaları 57 % artıb
Maliyyə
- 09 sentyabr, 2025
- 17:55
Ötən il Azərbaycan üzrə 19 602 satınalma proseduru baş tutub ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 57 % çoxdur.
"Report" bu barədə Hesablama Palatasının bülleteninə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunun da 49,9 %-i və ya 9 781-i bir mənbədən, 50,1 %-i və ya 9 821-i isə müsabiqə əsaslı həyata keçirilib.
Hesabat dövründə satınalmaların ümumi məbləği isə 9 milyard 845 milyon manat təşkil edib ki, bu da müvafiq olaraq 30,5 % çoxdur. Satınalmaların ümumi məbləğinə görə bölgüsü isə 5 milyard 355 milyon manatı və ya 54,4 %-i bir mənbədən, 4 milyard 490 milyon manatı və ya 45,6 %-i isə müsabiqə əsaslı olub.
