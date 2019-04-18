​Гостаможня Азербайджана увеличила отчисления в госбюджет на 40%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-марте 2019 года составил 1 014,070 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 287,080 тыс. манатов или 39,5% превышает аналогичный показатель 2018 года.

За отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 34 437,3 тыс. манатов или 17,85% и составил 227 314,6 тыс. манатов. В том числе объем поступлений с НДС увеличились на 201,391 тыс. манатов или 40,4% - до 699 856,7 тыс. манатов, с акцизов – на 49 662,9 тыс. манатов или в 2,8 раза - до 77 073,1 тыс. манатов, с дорожных налогов – на 1 588,8 тыс. манатов или 19,3% - до 9825,6 тыс. манатов.