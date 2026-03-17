Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025г
Финансы
- 17 марта, 2026
- 12:13
Доходы госпредприятий Азербайджана от операций на рынке ценных бумаг по итогам 2025 года составили $1,05 млрд.
Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке заявил директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.
По его словам, госструктуры инвестировали преимущественно в казначейские облигации США, что способствовало сокращению дефицита баланса первичных доходов страны.
"Положительное сальдо баланса вторичных доходов выросло за год на 17,5%", - сказал Насиров.
Как пояснил представитель ЦБА, речь идет преимущественно о денежных переводах, а не о капитальных операциях.
