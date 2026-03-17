    Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025г

    • 17 марта, 2026
    Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025г

    Доходы госпредприятий Азербайджана от операций на рынке ценных бумаг по итогам 2025 года составили $1,05 млрд.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке заявил директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

    По его словам, госструктуры инвестировали преимущественно в казначейские облигации США, что способствовало сокращению дефицита баланса первичных доходов страны.

    "Положительное сальдо баланса вторичных доходов выросло за год на 17,5%", - сказал Насиров.

    Как пояснил представитель ЦБА, речь идет преимущественно о денежных переводах, а не о капитальных операциях.

    Самир Насиров Рынок ценных бумаг Азербайджана
    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının ötən il qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb
    Azerbaijan earns $1.05B from securities market as remittances rise
    12:57

    В селе Хоровлу пройдет ярмарка труда

    Внутренняя политика
    12:55

    В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средств

    Милли Меджлис
    12:54
    Фото
    Видео

    В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    12:52

    Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсов

    Внешняя политика
    12:48

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"

    Другие страны
    12:47

    Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 году

    Финансы
    12:46

    Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85

    Энергетика
    12:45

    Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн

    Бизнес
    12:41

    В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    Лента новостей