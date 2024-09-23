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Госслужба по вопросам имущества увеличила выплаты в бюджет на 18%

Госслужба по вопросам имущества увеличила выплаты в бюджет на 18% В январе-августе текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 130,8 млн манатов, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
23 сентября 2024 г. 15:35
Госслужба по вопросам имущества увеличила выплаты в бюджет на 18%

В январе-августе текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 130,8 млн манатов, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, 105,5 млн манатов выплат (на 18,3% больше, чем годом ранее) обеспечены за счет приватизации, а 25,3 млн манатов (+16,1%) - за счет аренды имущества.

За отчетный период Госслужбой проведено 39 приватизационных аукционов, на которых приватизированы пакеты акций 5 акционерных обществ, 6 малых государственных предприятий и 495 транспортных средств. В то же время приняты 372 электронные заявки для участия в торгах, осуществлено 47 онлайн-подключений через программу "Электронный аукцион".

За 8 месяцев заключено 2 759 новых договоров аренды, из которых 421 - на нежилые помещения, а 2 338 - на земельные участки.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 18 % artırıb

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