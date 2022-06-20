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Госрасходы на восстановление Карабаха увеличились на 470 млн манатов

Госрасходы на восстановление Карабаха увеличились на 470 млн манатов На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий в этом году будет выделено 2,670 млрд манатов.
Финансы
20 июня 2022 г. 11:22
Госрасходы на восстановление Карабаха увеличились на 470 млн манатов

На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий в этом году будет выделено 2,670 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".
Это на 21,4% или 470 млн манатов больше по сравнению с утвержденным прогнозом.

Расходы государственного бюджета на строительство и градостроительство установлены в размере 5 млрд 972,271 млн манатов, что на 980,6 млн манатов или 19,6% больше предыдущего бюджетного прогноза.

Из них 3 млрд 286,4 млн манатов (на 17,8% или 496,6 млн манатов больше предыдущего прогноза) составляют государственные капитальные вложения.

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Версия на английском языке Government spending for Karabakh’s reconstruction grows by about half billion manats
Версия на азербайджанском языке Qarabağın bərpası ilə bağlı dövlət xərcləri yarım milyard manata yaxın artırılıb

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