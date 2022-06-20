Госрасходы на восстановление Карабаха увеличились на 470 млн манатов

На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий в этом году будет выделено 2,670 млрд манатов.

На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий в этом году будет выделено 2,670 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

Это на 21,4% или 470 млн манатов больше по сравнению с утвержденным прогнозом.

Расходы государственного бюджета на строительство и градостроительство установлены в размере 5 млрд 972,271 млн манатов, что на 980,6 млн манатов или 19,6% больше предыдущего бюджетного прогноза.

Из них 3 млрд 286,4 млн манатов (на 17,8% или 496,6 млн манатов больше предыдущего прогноза) составляют государственные капитальные вложения.