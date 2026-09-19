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    Госпредприятия Азербайджана выплатят 855 млн манатов дивидендов в 2027г

    Финансы
    • 19 сентября, 2026
    • 10:47
    Госпредприятия Азербайджана выплатят 855 млн манатов дивидендов в 2027г

    Предприятия с государственным участием выплатят в бюджет Азербайджана 855 млн манатов дивидендов в 2027 году - на 42,5% больше, чем предусмотрено на текущий год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, данные приводятся в государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

    Утвержденный прогноз дивидендных выплат на 2026 год составляет 600 млн манатов.

    Из этой суммы 450 млн манатов должен выплатить бюджет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а 150 млн манатов - Международный банк Азербайджана.

    Отметим, что в 2027 году доходы госбюджета прогнозируются на уровне 39 млрд 234 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin dividend öhdəliyi 43 %-ə yaxın artırılır
    State-owned enterprises to pay 855M manats in dividends to Azerbaijan's budget in 2027

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