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    Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin dividend öhdəliyi 43 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:35
    Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin dividend öhdəliyi 43 %-ə yaxın artırılır

    2027-ci ilin Azərbaycanda səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrin 855 milyon manat dividend ödəməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 42,5 % çoxdur. Bu il dövlət müəssisələri 600 milyon manat dividend ödəməlidir. Bunun 450 milyon manatı Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR), 150 milyon manatı isə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin öhdəliyidir.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 234 milyon manat, xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət müəssisələri Dividend ödənişləri
    Госпредприятия Азербайджана выплатят 855 млн манатов дивидендов в 2027г
    State-owned enterprises to pay 855M manats in dividends to Azerbaijan's budget in 2027

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