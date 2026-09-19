Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin dividend öhdəliyi 43 %-ə yaxın artırılır
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2026
- 10:35
2027-ci ilin Azərbaycanda səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrin 855 milyon manat dividend ödəməsi nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 42,5 % çoxdur. Bu il dövlət müəssisələri 600 milyon manat dividend ödəməlidir. Bunun 450 milyon manatı Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR), 150 milyon manatı isə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin öhdəliyidir.
Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 234 milyon manat, xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.
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