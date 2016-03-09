​Госнефтефонд Азербайджана выделил "Южному газовому коридору" 737 млн. долларов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В 2014-2015 годах Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выделил ЗАО "Южный газовый коридор" на финансирование долевого участия Азербайджана в проекте Южного газового коридора 736,9 млн. долларов или 732,8 млн. манатов США. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2015 год.

Согласно отчету, в 2015 году для финансирования находящейся в собственности государства доли ЗАО Госнефтефонд перечислил на счет министерства экономики 692,8 млн. манатов или 685,9 млн. долларов, и расходы фонда по этой статье выполнены на 69,5% против прогнозируемых в бюджете ГНФАР (997,016 млн. манатов).

По информации ЗАО "Южный газовый коридор", вырученные в апреле 2015 года от продажи 30%-ной доли проекта TANAP компании BOTAŞ и 12% компании BP средства в объеме 265,6 млн. долларов были направлены на финансирование проектов, в то же время ряд работ перенесен на последующие годы, таким образом, недозаявленный объем предусмотренных в бюджете средств составил 304,2 млн. манатов.

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%. Согласно пункту 2.1 распоряжения, финансирование государственных акций ЗАО поручено Госнефтефонду Азербайджана, владение и управление ими - министерству экономики.