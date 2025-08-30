    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Госфонд соцзащиты выбирает аудитора

    Финансы
    • 30 августа, 2025
    • 11:11
    Госфонд соцзащиты выбирает аудитора

    Государственный фонд социальной защиты объявил открытый тендер на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности аппарата и структурных подразделений за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 22 сентября через единый интернет-портал государственных закупок.

    Победитель тендера будет объявлен на портале в этот же день в 17:00.

    Напомним, что аудит финансовой отчетности фонда за 2023-2024 годы проводила компания "KPMG Audit Azərbaycan", которой было выплачено 600 тыс. манатов.

    Лента новостей