Госфонд соцзащиты выбирает аудитора
Финансы
- 30 августа, 2025
- 11:11
Государственный фонд социальной защиты объявил открытый тендер на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности аппарата и структурных подразделений за 2025 год.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 22 сентября через единый интернет-портал государственных закупок.
Победитель тендера будет объявлен на портале в этот же день в 17:00.
Напомним, что аудит финансовой отчетности фонда за 2023-2024 годы проводила компания "KPMG Audit Azərbaycan", которой было выплачено 600 тыс. манатов.
