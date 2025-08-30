Госфонд соцзащиты выбирает аудитора

Государственный фонд социальной защиты объявил открытый тендер на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности аппарата и структурных подразделений за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 22 сентября через единый интернет-портал государственных закупок.

Победитель тендера будет объявлен на портале в этот же день в 17:00.

Напомним, что аудит финансовой отчетности фонда за 2023-2024 годы проводила компания "KPMG Audit Azərbaycan", которой было выплачено 600 тыс. манатов.