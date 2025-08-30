Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir
- 30 avqust, 2025
- 10:55
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) aparat və struktur bölmələri üçün 2025-ci il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi xidməti üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 22-nə qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Tenderin qalibi sentyabrın 22-də, saat 17:00-da portalda açıqlanacaq.
Xatırladaq ki, DSMF-nin 2023-2024-cü illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditini "KPMG Audit Azərbaycan" MMC həyata keçirib. Şirkətə 600 min manat ödənilib.
