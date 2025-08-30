    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir

    Maliyyə
    • 30 avqust, 2025
    • 10:55
    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçir

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) aparat və struktur bölmələri üçün 2025-ci il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi xidməti üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 22-nə qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

    Tenderin qalibi sentyabrın 22-də, saat 17:00-da portalda açıqlanacaq.

    Xatırladaq ki, DSMF-nin 2023-2024-cü illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditini "KPMG Audit Azərbaycan" MMC həyata keçirib. Şirkətə 600 min manat ödənilib. 

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu   tender   audit  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Госфонд соцзащиты выбирает аудитора

    Son xəbərlər

    12:41

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:38

    Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"

    İnfrastruktur
    12:31

    Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    12:30

    Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir

    Digər ölkələr
    12:29

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Hadisə
    12:21

    Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    12:13
    Foto

    Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:07
    Foto

    BBMM və İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti