Госфонд соцзащиты инвестировал 275 млн манатов за полгода

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в первом полугодии 2024 года направил на инвестиционную деятельность 275,3 млн манатов.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в первом полугодии 2024 года направил на инвестиционную деятельность 275,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту о бюджете Фонда на 2025 год.

Основные вложения фонда были распределены между покупкой государственных гарантированных облигаций (252,3 млн манатов), размещением на банковских депозитах (22,5 млн манатов) и операциями обратного РЕПО (0,5 млн манатов).

Согласно заключению Счетной палаты, инвестиции фонда принесли доход в размере 34,3 млн манатов. Из них 31,3 млн манатов заработано на облигациях, 2,6 млн манатов - на банковских депозитах, а 0,5 млн манатов - на операциях обратного РЕПО. При этом 158,1 тыс. манатов Фонд израсходовал на оплату комиссионных и сервисных сборов.

По итогам 2024 года ожидается, что инвестиционный доход составит 47,5 млн манатов.