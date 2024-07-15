Госдолг Франции может составить 3,6 трлн евро в 2027 году

Долг Франции может к 2027 году вырасти с нынешних 3,1 трлн до 3,6 трлн евро.

Долг Франции может к 2027 году вырасти с нынешних 3,1 трлн до 3,6 трлн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире радиостанции France Inter.

"В настоящий момент госдолг Франции составляет 3,1 трлн евро (около 110% ВВП), к 2027 году он может составить 3,6 трлн евро", - заявил глава Счетной палаты Пьер Московиси.

По его словам, обслуживание задолженности обходится республике в настоящий момент в 60 млрд евро в год.

"В 2027 году эта сумма может вырасти до 80 млрд евро", - добавил он, отметив, что это сократит возможности государства для финансирования других направлений, таких как "образование, правосудие, безопасность или переход на зеленую экономику".

"Ключевой задачей нового правительства, каким бы оно ни было, должно стать сокращение государственного долга, - уверен Московиси. - Это не задача правых или левых - это императив для всех".