Госдолг Армении за последние годы вырос в четыре раза

С 2012 по 2018 годы государственный долг Армении вырос на 342%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник департамента методологии, анализа и международных отношений Аудиторской палаты Армении Карен Арустамян на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

По его словам, до сих пор нет открытой публикации агентского договора между Центральным банком (ЦБ) и министерством финансов Армении, хотя законодательство требует его публикации. Наряду с этим, в ЦБ страны не представляется стратегическая долгосрочная программа по управлению государственным долгом, что могло бы стать важным подспорьем с точки зрения уточнения позиции банка по данному вопросу.

К.Арустамян отметил, что не проводилось также и хеджетирование рисков по управлению госдолгом.

Кроме того, проблемным остается и вопрос с управлением внутреннего государственного долга, размер которого в удельном весе всего госдолга на протяжении длительного периода времени остается на том же уровне - в 20%. Вместе с тем, приобретаемые нерезидентами государственные облигации составляют всего 0,6% в общем объеме госдолга.