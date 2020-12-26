Госбанки Азербайджана увеличили долю в кредитовании

Удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 18% до 19,3%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 декабря этого года составили 14 млрд 681,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это меньше на 0,7% в сравнении с показателем на 1 ноября, на 4% с началом года и на 2,9%, чем за тот же период прошлого года.

На долю частных банков пришлось 11 млрд 464,5 млн манатов или 78,1% кредитных вложений. Это на 6,3% меньше, чем в годовом исчислении.

Объем кредитования госбанками на отчетную дату составил 2 млрд 840,1 млн манатов, что на 13% больше, чем год назад. Удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 18% до 19,3%.

На конец ноября кредитование небанковских кредитных организаций (НКО) составило 376,6 млн манатов, Это на 1,5% больше, чем в годовом исчислении. Удельный вес НКО в кредитовании составил 2,6%.