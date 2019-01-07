Goldman Sachs прогнозирует удешевление доллара

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Goldman Sachs - ведущий инвестиционный банк США - допускает вероятность удешевления доллара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Аналитики Goldman полагают, что заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла усиливают предположения о том, что регулятор приостановит повышение процентных ставок. В этом случае, по их мнению, доллар может обесцениться.

В ноябре максимальное значение индекса доллара (DXY) составило 97,5 пункта.

Напомним, что индекс доллара показывает отношение доллара США к корзине из 6 основных валют мира: евро (57,6%), иена (13,6%), фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Индекс рассчитывается с марта 1973 года, а за базовое взято значение индекса 100 пунктов.