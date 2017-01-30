Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Годовой чистый доход Азер Турк Банка составил 7,4 млн манат.

Об этом Report сообщили в банке.

По информации пресс-службы Азер Турк Банка, на 1-ое января 2017-го года активы Банка определились на уровне 475 794 тыс. манат. Объём кредитного портфеля составил 150 162 тыс. манат. Совокупный капитал Банка в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличившись на 6,7 миллионов манат достиг 57,6 миллионов манат.

Индекс ROA, иллюстрирующий эффективность Банковских активов, составил 15,37%, рентабельность капитала (ROE) составила 1,07%.

В информации указывается, что на протяжении предыдущего года Банк привлёк депозиты обьёмом 267 976 тыс. манат, из которых 135954 тыс. манат являются вкладами населения.

Общий объём доходов составил 47 365 тыс., объём расходов 37 773 тыс., чистый доход банка составил 7,4 миллионов манат.

Уставной капитал Банка составляет 50 миллионов манат.

75 процентов акций “Azər Türk Bank”, осуществляющего деятельность с 1995-го года, принадлежит Азербайджанскому государству.