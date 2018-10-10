Годовая инфляция в Азербайджане продолжает снижаться

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года повысились на 2,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные товары – 3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,5%.

В сентябре по сравнению с августом этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, в том числе цены на продовольственные товары на 0,4%, непродовольственные товары – 0,2%, оказываемые населению платные услуги – 0,1%.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-августе 2018 года повысились в годовом сравнении на 2,7%. В августе по сравнению с июлем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,9%.