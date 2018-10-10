 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Годовая инфляция в Азербайджане продолжает снижаться

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года повысились на 2,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные товары – 3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,5%.

    В сентябре по сравнению с августом этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, в том числе цены на продовольственные товары на 0,4%, непродовольственные товары – 0,2%, оказываемые населению платные услуги – 0,1%.

    Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-августе 2018 года повысились в годовом сравнении на 2,7%. В августе по сравнению с июлем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,9%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi