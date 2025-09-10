ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ГНС: Более 11% новых компаний в Азербайджане имеют иностранный капитал

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 12:54
    ГНС: Более 11% новых компаний в Азербайджане имеют иностранный капитал

    По состоянию на 1 сентября этого года в Азербайджане насчитывалось 1 млн 645 тыс. 546 налогоплательщиков, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственную налоговую службу. 

    86,9% налогоплательщиков составляли физические лица, 13,1% - юридические лица и другие организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,4%, а компаний - на 7,3%.

    К концу августа в стране насчитывалось 199 530 коммерческих организаций, что на 8% больше, чем год назад.

    Только за 8 месяцев этого года государственную регистрацию прошли 9 419 коммерческих организаций, из которых 88,7% с местными инвестициями, 11,3% - с иностранными инвестициями.

    91,9% коммерческих юридических лиц, находящихся на государственной регистрации, были в форме обществ с ограниченной ответственностью, 1,1% - акционерных обществ, 1,1% - кооперативов и т.д.

    84,8% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном порядке. Доля электронной регистрации ООО с местными инвестициями составила 96,2%.

    Bu il Azərbaycanda qeydiyyata alınmış xarici investisiyalı şirkətlərin sayı açıqlanıb

