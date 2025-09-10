Bu il Azərbaycanda qeydiyyata alınmış xarici investisiyalı şirkətlərin sayı açıqlanıb
- 10 sentyabr, 2025
- 12:39
Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanda 1 milyon 645 min 546 vergi ödəyicisi olub.
"Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,8 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 86,9 %-i fiziki şəxslər, 13,1 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar olub. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,4 %, şirkətlərin sayı isə 7,3 % artıb.
Avqustun sonuna ölkədə 199 530 kommersiya qurumu olub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 8 % çoxdur.
Təkcə bu ilin 8 ayında 9 419 kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 88,7 %-i yerli investisiyalı, 11,3 %-i xarici investisiyalıdır.
Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 91,9 %-i məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC), 1,1 %-i səhmdar cəmiyyəti, 1,1 %-i kooperativ və s. formalarda olub.
Kommersiya qurumlarının 84,8 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı MMC-lərin e-qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,2 % təşkil edib.