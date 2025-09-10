İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Bu il Azərbaycanda qeydiyyata alınmış xarici investisiyalı şirkətlərin sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:39
    Bu il Azərbaycanda qeydiyyata alınmış xarici investisiyalı şirkətlərin sayı açıqlanıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycanda 1 milyon 645 min 546 vergi ödəyicisi olub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,8 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 86,9 %-i fiziki şəxslər, 13,1 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar olub. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,4 %, şirkətlərin sayı isə 7,3 % artıb.

    Avqustun sonuna ölkədə 199 530 kommersiya qurumu olub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 8 % çoxdur.

    Təkcə bu ilin 8 ayında 9 419 kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 88,7 %-i yerli investisiyalı, 11,3 %-i xarici investisiyalıdır.

    Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 91,9 %-i məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC), 1,1 %-i səhmdar cəmiyyəti, 1,1 %-i kooperativ və s. formalarda olub.

    Kommersiya qurumlarının 84,8 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı MMC-lərin e-qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,2 % təşkil edib.

    vergi ödəyicisi Dövlət Vergi Xidməti kommersiya qurumu
    ГНС: Более 11% новых компаний в Азербайджане имеют иностранный капитал

    Son xəbərlər

    13:22

    Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsini 2 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Maliyyə
    13:17

    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:13

    Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    13:12

    Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"

    İnfrastruktur
    13:12

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    13:07

    Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub

    İqtisadiyyat
    13:06

    Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"

    İnfrastruktur
    13:06

    Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaq

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti