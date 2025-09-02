ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 12:18
    Трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет Азербайджана в январе-августе 2025 года составили 9 млрд 654 млн манатов, что на 13,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство финансов.

    Минфин отмечает, что ГНФАР обязательства по трансфертам в госбюджет за 8 месяцев выполнил на 100%.

    Напомним, что обязательства ГНФАР по трансфертам в госбюджет на 2025 год определены на уровне 14 млрд 481 млн манатов.

