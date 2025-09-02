ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%
- 02 сентября, 2025
- 12:18
Трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет Азербайджана в январе-августе 2025 года составили 9 млрд 654 млн манатов, что на 13,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Минфин отмечает, что ГНФАР обязательства по трансфертам в госбюджет за 8 месяцев выполнил на 100%.
Напомним, что обязательства ГНФАР по трансфертам в госбюджет на 2025 год определены на уровне 14 млрд 481 млн манатов.
