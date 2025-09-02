ARDNF 8 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 12:00
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertlər 9 milyard 654 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.
Xatırladaq ki, bu il ARDNF büdcəyə 14 milyard 481 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 8 aylıq ödəniş tam icra edilib.
