ГНФАР в 2025 году полностью выполнил бюджетные обязательства

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет в 2025 году были в размере его обязательства - 14 млрд 481 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно данным, это на 13,3% больше по сравнению с 2024 годом.