ГНФАР в 2025 году полностью выполнил бюджетные обязательства
Финансы
- 27 января, 2026
- 11:18
Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет в 2025 году были в размере его обязательства - 14 млрд 481 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
Согласно данным, это на 13,3% больше по сравнению с 2024 годом.
Последние новости
12:28
В Грузии задержан экс-замминистра здравоохраненияВ регионе
12:26
Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектовИКТ
12:25
Фото
В Сумгайыте запустили производство упаковочной тары за 20 млн манатовВнутренняя политика
12:19
Глава МИД Азербайджана совершит визит в КитайВнешняя политика
12:16
На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человекСоциальная защита
12:13
Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 летДругие страны
12:10
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпаркеВнутренняя политика
12:05
Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. местСоциальная защита
12:05