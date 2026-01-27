Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ГНФАР в 2025 году полностью выполнил бюджетные обязательства

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 11:18
    ГНФАР в 2025 году полностью выполнил бюджетные обязательства

    Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет в 2025 году были в размере его обязательства - 14 млрд 481 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    Согласно данным, это на 13,3% больше по сравнению с 2024 годом.

    ГНФАР государственный бюджет трансферты
    ARDNF ötən il büdcə öhdəliyini tam icra edib

