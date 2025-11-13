ГНФАР увеличил трансферты в госбюджет Азербайджана на 13%
Финансы
- 13 ноября, 2025
- 14:52
Трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет Азербайджана в январе-октябре текущего года составили 12 млрд 67,5 млн манатов.
Report сообщает об этом со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, это на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что план по трансфертам в госбюджет для ГНФАР составляет 14 млрд 481 млн манатов.
