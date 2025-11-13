ARDNF 10 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 14:39
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertlər 12 milyard 67,5 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.
Xatırladaq ki, bu il ARDNF büdcəyə 14 milyard 481 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 10 aylıq ödəniş tam icra edilib.
Son xəbərlər
15:16
Ceyhun Sultanov: "İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura bilsək, yaxşı nəticə qazanacağıq"Futbol
15:15
Azərbaycan Rusiyaya heyva satışını 3 dəfəyə yaxın artırıbBiznes
15:14
Azadə Hüseynova: İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılışı möhtəşəm hadisədirDigər ölkələr
15:06
Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri investisiya tərəfdaşlığını genişləndirməyi razılaşdırıbİqtisadiyyat
15:04
TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunubSağlamlıq
15:03
"On İki Həvari Kvorumu"nun üzvü hərtərəfli dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edibDin
15:01
Fərid Şəfiyev: Bir gün "DW Russian"da da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaqXarici siyasət
15:00
İslamiadanın rəsmisi: "Azərbaycanda olan standartları Ər-Riyadda qoruyub saxlamağa çalışdıq"Fərdi
14:57