О нас

ГНФАР увеличил продажи валюты более чем вдвое

ГНФАР увеличил продажи валюты более чем вдвое В январе-сентябре текущего года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 5 млрд 745 млн долларов США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
2 октября 2024 г. 17:49
ГНФАР увеличил продажи валюты более чем вдвое

В январе-сентябре текущего года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 5 млрд 745 млн долларов США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Только в сентябре сумма валютных продаж ГНФАР составила 732,3 млн долларов, что в 4,45 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

В этом году трансферт из ГНФАР в государственный бюджет должен составить 12 млрд 781 млн манатов. В течение 9 месяцев из них должно было быть обеспечено 9 млрд 586 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF valyuta satışını 2 dəfədən çox artırıb

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
26 сентября 2024 г. 12:41
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi