ГНФАР увеличил продажи валюты более чем вдвое

В январе-сентябре текущего года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 5 млрд 745 млн долларов США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре текущего года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 5 млрд 745 млн долларов США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Только в сентябре сумма валютных продаж ГНФАР составила 732,3 млн долларов, что в 4,45 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

В этом году трансферт из ГНФАР в государственный бюджет должен составить 12 млрд 781 млн манатов. В течение 9 месяцев из них должно было быть обеспечено 9 млрд 586 млн манатов.