ГНФАР сократил долю европейских стран в инвестпортфеле

Доля европейских стран в инвестициях Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 апреля 2026 года составила 25,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Согласно информации, это на 3,9 процентных пункта (п.п.) меньше по сравнению с 1 апреля прошлого года.

В отчетный период доля стран региона Северной Америки в портфеле увеличилась на 0,3 п.п. и составила 26,5%, доля стран Азиатского региона сократилась на 3,8 п.п., до 8%, доля стран Ближневосточного региона выросла на 0,6 п.п., до 1,4%, доля Австралии и Новой Зеландии увеличилась на 0,2 п.п., до 0,9%, а доля региона Латинской Америки осталась без изменений на уровне 0,1%.

Доля международных финансовых организаций в инвестициях ГНФАР сократилась на 3,2 п.п., до 1,6%, а доля золота выросла на 9,8 п.п., до 35,6%.

На 1 апреля текущего года стоимость инвестиционного портфеля ГНФАР составила $73 млрд 515,2 млн, что на $11 млрд 65,7 млн, или 17,7% больше по сравнению с 1 апреля прошлого года.