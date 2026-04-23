    ГНФАР перераспределил инвестиции в пользу кратко- и среднесрочных инструментов

    • 23 апреля, 2026
    • 16:33
    ГНФАР перераспределил инвестиции в пользу кратко- и среднесрочных инструментов

    На 1 апреля этого года 15,7% инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации и инструменты денежного рынка размещены в активах со сроком до одного года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, этот показатель увеличился на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

    Согласно данным фонда, в отчетный период также выросла доля среднесрочных инструментов: удельный вес облигаций сроком от 1 до 3 лет увеличился на 1,9 процентного пункта - до 30,9%, а от 3 до 5 лет - на 4 процентных пункта, достигнув 28,7%.

    В то же время доля долгосрочных облигаций со сроком свыше 5 лет сократилась на 2,8 процентного пункта и составила 24,7%.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    20:14
    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

