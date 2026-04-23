ГНФАР перераспределил инвестиции в пользу кратко- и среднесрочных инструментов
Финансы
- 23 апреля, 2026
- 16:33
На 1 апреля этого года 15,7% инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в облигации и инструменты денежного рынка размещены в активах со сроком до одного года.
Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, этот показатель увеличился на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
Согласно данным фонда, в отчетный период также выросла доля среднесрочных инструментов: удельный вес облигаций сроком от 1 до 3 лет увеличился на 1,9 процентного пункта - до 30,9%, а от 3 до 5 лет - на 4 процентных пункта, достигнув 28,7%.
В то же время доля долгосрочных облигаций со сроком свыше 5 лет сократилась на 2,8 процентного пункта и составила 24,7%.
Последние новости
