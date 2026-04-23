ARDNF investisiya portfelində 1 illik istiqrazların payını artırıb
Maliyyə
- 23 aprel, 2026
- 15:57
Bu il aprelin 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) istiqrazlar və digər pul bazarına yatırdığı investisiyaların 15,7 %-i 1 ilə qədər müddətə olan alətlərə yerləşdirib.
Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il aprelin 1-i ilə müqayisədə 0,7 faiz bəndi çoxdur.
Hesabat dövründə 1-3 illik istiqrazların payı 1,9 faiz bəndi artaraq 30,9 %, 3-5 illik istiqrazların payı 4 faiz bəndi artaraq 28,7 %, müddəti 5 ildən artıq olan istiqrazların payı isə 2,8 faiz bəndi azalaraq 24,7 % olub.
