ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management
- 21 января, 2026
- 11:54
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) и компании Brookfield Asset Management подписали протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству.
Как сообщает корреспондент Report, подписание документа состоялось в рамках встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.
Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе.
Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.