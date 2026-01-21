Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 11:54
    ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) и компании Brookfield Asset Management подписали протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству.

    Как сообщает корреспондент Report, подписание документа состоялось в рамках встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.

    Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе.

    Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.

    ГНФАР Brookfield Asset Management Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Давос Ильхам Алиев
    ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıb
    SOFAZ, Brookfield Asset Management sign protocol of intent on long-term strategic co-op

    Последние новости

    12:40
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию в связи с "Премией Заида за человеческое братство"

    Внутренняя политика
    12:34
    Фото
    Видео

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:33

    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    Медиа
    12:29

    Водитель Range Rover арестован за опасное вождение

    Происшествия
    12:27

    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    ИКТ
    12:25

    Опрос: Свыше 80% казахстанцев выразили доверие Токаеву

    В регионе
    12:14
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    Внешняя политика
    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    Лента новостей