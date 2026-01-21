ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) и компании Brookfield Asset Management подписали протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству.

Как сообщает корреспондент Report, подписание документа состоялось в рамках встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.

Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе.

Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.