Глава МВФ призвала страны объединить усилия для борьбы с рецессией

Мировая экономика может избежать рецессии только за счет решительных и совместных действий властей, которые необходимо предпринимать уже в этом году.

Мировая экономика может избежать рецессии только за счет решительных и совместных действий властей, которые необходимо предпринимать уже в этом году.

Как передает Report, об этом заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на конференции Всемирной торговой организации.

"Только решительные и совместные действия властей в этом году могут стать путем для нас, чтобы избежать рецессии. Если мы не пойдем этим путем, то будет значительно больше негативных последствий для стран", — сказала она.

Георгиева также выразила уверенность в том, что руководители центробанков координируют свои действия для более эффективной работы по стабилизации экономик.

Ранее МВФ предупредил о серьезных рисках фрагментации мировой экономики, которое чревато снижением эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата и создаст предпосылки к тому, чтобы "нынешний продовольственный кризис стал нормой".