    Глава ГНС: Экономический эффект от поправок в Налоговый кодекс превысит 620 млн манатов

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 13:04
    Глава ГНС: Экономический эффект от поправок в Налоговый кодекс превысит 620 млн манатов

    Изменения в Налоговом кодексе, предложенные правительством, обеспечат дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в размере 623 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Орхан Назарли при обсуждении проекта поправок в Кодексе в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    "Некоторые изменения окажут свое влияние в более долгосрочной перспективе. Снижение налоговой ставки на дивидендный доход, полученный за рубежом, будет стимулировать репатриацию финансовых средств и инвестиций, размещенных за рубежом, в Азербайджан и добровольное декларирование доходов. Налоговые льготы, применяемые в проектах государственно-частного партнерства, автомобилестроении, судостроении, рыболовстве, сельском хозяйстве и общественном питании, приведут к увеличению добавленной стоимости и объемов производства в этих отраслях", - отметил он.

    Назарли добавил, что расширение охвата механизма "ƏDV geri al" на сферу парикмахерских и косметических услуг внесет важный вклад в обеспечение прозрачности этих видов деятельности.

    Отметим, что в целом в 45 статей Налогового кодекса планируется внести 145 поправок. Предполагается, что поправки в Кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

    Лента новостей