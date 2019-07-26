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Глава Центробанка: Мы не хотим подорожания маната

Глава Центробанка: Мы не хотим подорожания маната
© Report/ Firi Salim

На сегодняшний день Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) имеет 800 млн манатов нереализованных средств. Если бы эти средства были выставлены на валютном аукционе, курс маната существенно укрепился.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Сейчас манат столкнулся с риском ревальвации. Но мы не хотим подорожания маната. Этот процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны", - сказал он.

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