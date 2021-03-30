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Глава ЦБА: Влияния снижения лиры на манат не ожидается

Глава ЦБА: Влияния снижения лиры на манат не ожидается У страны достаточно финансовых ресурсов для поддержания баланса на валютном рынке и текущей макроэкономической стабильности
Финансы
30 марта 2021 г. 16:27
Глава ЦБА: Влияния снижения лиры на манат не ожидается
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Процессы, происходящие в экономике и финансовой системе стран-партнеров, постоянно находятся в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"В стране сохраняется макроэкономическая стабильность, в том числе равновесие на валютном рынке, наблюдается снижение долларизации. Тенденция роста мировых цен на нефть положительно сказывается на стабильности на валютном рынке. Учитывая все вышесказанное, влияния падения турецкой лиры на курс азербайджанского маната не ожидается. У страны достаточно финансовых ресурсов для поддержания баланса на валютном рынке и текущей макроэкономической стабильности", - отметил он.

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Версия на английском языке Will declining Turkish lira affect Azerbaijani manat?
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Lirənin ucuzlaşmasının manata təsiri gözlənilmir"

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