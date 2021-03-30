Глава ЦБА: Влияния снижения лиры на манат не ожидается

У страны достаточно финансовых ресурсов для поддержания баланса на валютном рынке и текущей макроэкономической стабильности

Процессы, происходящие в экономике и финансовой системе стран-партнеров, постоянно находятся в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"В стране сохраняется макроэкономическая стабильность, в том числе равновесие на валютном рынке, наблюдается снижение долларизации. Тенденция роста мировых цен на нефть положительно сказывается на стабильности на валютном рынке. Учитывая все вышесказанное, влияния падения турецкой лиры на курс азербайджанского маната не ожидается. У страны достаточно финансовых ресурсов для поддержания баланса на валютном рынке и текущей макроэкономической стабильности", - отметил он.