Глава ЦБА: Азербайджан проводит реформы для создания устойчивой финансовой экосистемы

Центральный банк Азербайджана начал реализацию широкомасштабных реформ с целью стимулирования создания сильной устойчивой финансовой экосистемы в соответствии с Дорожной картой по устойчивому финансированию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Казимов в статье, опубликованной в онлайн-журнале Central Banking.

Он отметил, что принципы устойчивого финансирования представляют собой набор руководящих принципов, которые предоставляют финансовым институтам всеобъемлющую основу для корпоративного управления, стратегического планирования и управления рисками, а также разработаны для поддержки устойчивых практик.

"Руководство по управлению экологическими рисками в банках служит для интеграции климатических рисков в ключевые процессы принятия решений, такие как оценка кредитов, выбор инвестиций и операционные стратегии. Это обеспечивает приоритетность экологических факторов в банковских операциях", - отметил Казимов.

По словам главы регулятора, зеленая таксономия играет критическую роль в определении ясного понимания и консенсуса относительно того, что подразумевается под зеленой инфраструктурой. "ЦБА определил характерные для 10 ключевых секторов зеленые виды деятельности и их критерии на основе подробной "Зеленой таксономии", разработанной в 2024 году. Это облегчает доступ к льготному финансированию для проектов, стимулирующих устойчивость и экологическую ответственность", - говорится в статье.

Талех Казимов также подчеркнул, что руководство по зеленым и устойчивым кредитам разработано с целью согласования кредитных практик с международными стандартами, такими как принципы зеленого кредитования, повышение прозрачности и доверия между заинтересованными сторонами.

"Эти фундаментальные инициативы закладывают основу развивающегося инновационного рынка зеленого финансирования в Азербайджане", - добавил председатель ЦБА.