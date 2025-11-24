Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Глава ЦБА: Азербайджан проводит реформы для создания устойчивой финансовой экосистемы

    Центральный банк Азербайджана начал реализацию широкомасштабных реформ с целью стимулирования создания сильной устойчивой финансовой экосистемы в соответствии с Дорожной картой по устойчивому финансированию.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Казимов в статье, опубликованной в онлайн-журнале Central Banking.

    Он отметил, что принципы устойчивого финансирования представляют собой набор руководящих принципов, которые предоставляют финансовым институтам всеобъемлющую основу для корпоративного управления, стратегического планирования и управления рисками, а также разработаны для поддержки устойчивых практик.

    "Руководство по управлению экологическими рисками в банках служит для интеграции климатических рисков в ключевые процессы принятия решений, такие как оценка кредитов, выбор инвестиций и операционные стратегии. Это обеспечивает приоритетность экологических факторов в банковских операциях", - отметил Казимов.

    По словам главы регулятора, зеленая таксономия играет критическую роль в определении ясного понимания и консенсуса относительно того, что подразумевается под зеленой инфраструктурой. "ЦБА определил характерные для 10 ключевых секторов зеленые виды деятельности и их критерии на основе подробной "Зеленой таксономии", разработанной в 2024 году. Это облегчает доступ к льготному финансированию для проектов, стимулирующих устойчивость и экологическую ответственность", - говорится в статье.

    Талех Казимов также подчеркнул, что руководство по зеленым и устойчивым кредитам разработано с целью согласования кредитных практик с международными стандартами, такими как принципы зеленого кредитования, повышение прозрачности и доверия между заинтересованными сторонами.

    "Эти фундаментальные инициативы закладывают основу развивающегося инновационного рынка зеленого финансирования в Азербайджане", - добавил председатель ЦБА.

    Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparır

