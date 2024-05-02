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Глава АБР: Грузия является важным связующим звеном между Европой и Азией

Глава АБР: Грузия является важным связующим звеном между Европой и Азией Грузия является одним из лидеров региона с точки зрения технологических инноваций, а также является важным связующим звеном между Европой и Азией.
Финансы
2 мая 2024 г. 11:51
Глава АБР: Грузия является важным связующим звеном между Европой и Азией

Грузия является одним из лидеров региона с точки зрения технологических инноваций, а также является важным связующим звеном между Европой и Азией.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава в своем выступлении на 57-м ежегодном собрании банка.

"Грузия впервые принимает 57-ю ежегодную встречу Азиатского банка развития. Грузия со своей важной историей делает впечатляющие шаги в будущее. Это один из лидеров технологических инноваций в регионе, а также важное связующее звено между Европой и Азией", - сказал он.

Глава АБР отметил, что в ходе ежегодного собрания будут обсуждены такие вопросы, как финансовые технологии, связь Европы и Азии, вклад Грузии в региональное развитие и т.д.

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Версия на английском языке ADB head: Georgia is an important link between Europe and Asia

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