ГФСЗ за 6 месяцев инвестировал 180 млн манатов

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана в первом полугодии текущего года инвестировал 180 млн манатов.

Как сообщает Report об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту о бюджете Фонда на 2026 год.

В документе напоминается, что ГФСЗ с 2023 года начал направлять свои свободные средства на инвестиции. В 2024 году Фонд направил на инвестиции 1 млрд 424,78 млн манатов, из которых 22,5 млн манатов было инвестировано в банковские депозиты, 485,15 млн манатов – в гарантированные государством облигации, 917,13 млн манатов – в операции обратного РЕПО.

В 2024 году доход от инвестиционной деятельности ГФСЗ составил 82,32 млн манатов, а за первое полугодие 2025 года – 63,36 млн манатов.