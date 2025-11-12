Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    ГФСЗ за 6 месяцев инвестировал 180 млн манатов

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 15:30
    ГФСЗ за 6 месяцев инвестировал 180 млн манатов

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана в первом полугодии текущего года инвестировал 180 млн манатов.

    Как сообщает Report об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту о бюджете Фонда на 2026 год.

    В документе напоминается, что ГФСЗ с 2023 года начал направлять свои свободные средства на инвестиции. В 2024 году Фонд направил на инвестиции 1 млрд 424,78 млн манатов, из которых 22,5 млн манатов было инвестировано в банковские депозиты, 485,15 млн манатов – в гарантированные государством облигации, 917,13 млн манатов – в операции обратного РЕПО.

    В 2024 году доход от инвестиционной деятельности ГФСЗ составил 82,32 млн манатов, а за первое полугодие 2025 года – 63,36 млн манатов.

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub
    Azerbaijan's Social Protection Fund invests 180M manats in H1

