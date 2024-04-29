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Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции

Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции Инфляция в Германии неожиданно ускорилась в апреле и достигла 2,4% в годовом исчислении после показателя в 2,3% в марте.
Финансы
29 апреля 2024 г. 18:15
Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции

Инфляция в Германии неожиданно ускорилась в апреле и достигла 2,4% в годовом исчислении после показателя в 2,3% в марте.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Рост цен превзошел прогнозы экономистов, ожидавших сохранения показателя на уровне 2,3%. Одним из ключевых факторов ускорения стало завершение мер господдержки для сдерживания энергетических расходов, уточняет агентство.

В это же время в Испании инфляция также подскочила - до 3,4% после отмены правительством льгот на энергоносители. Ирландия, напротив, показала замедление роста цен с 1,7% до 1,6%.

По оценкам, в еврозоне в целом в апреле базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты, такие как, энергоресурсы и продукты питания, продолжит снижаться. Но общий показатель ожидается на уровне 2,4% - без изменений к марту.

Несмотря на отступление инфляции с двузначных пиков 2022 года, Европейский центробанк (ЕЦБ) лишь постепенно готовится к первому снижению ставок в июне. Точный масштаб смягчения политики в этом году остается предметом дискуссий на фоне неопределенности, пишет издание.

Наибольшее внимание регулятор уделяет ценам на внутренние услуги, где рост упорно держится на высоких уровнях из-за повышения зарплат для компенсации роста стоимости жизни.

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